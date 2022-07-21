США считают энергетическое сотрудничество с Мексикой несправедливым

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Соединенные Штаты Америки требуют переговоров по энергетической политике Мексики, которая, по мнению Вашингтона, несправедливо отдает предпочтение своим государственным энергетическим и нефтяным компаниям перед американскими конкурентами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Спорным вопросом является прошлогодняя поправка в мексиканское законодательство. Она, по мнению американской стороны, дает несправедливое преимущество электроэнергии, производимой Федеральной комиссией по электроэнергетике Мексики, перед энергией частных компаний.

Америка также протестует против постановления 2019 года, которое предоставляет только государственной нефтегазовой компании Petroleos Mexicanos преимущество для соблюдения более жестких экологических стандартов по содержанию серы в автомобильном дизельном топливе.

США также обвинили Мексику в задержке, отклонении или бездействии в отношении заявок частных компаний на получение разрешений на деятельность в энергетическом бизнесе, а также в отзыве или приостановлении действия существующих разрешений.

Мексиканское правительство попыталось преуменьшить противоречия, представив их как обычный процесс между странами. Также власти Мексики выразили свою готовность достичь взаимоприемлемого решения на этапе консультаций.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в среду, что отношения с правительством США были хорошими, и что спор был вызван мексиканскими компаниями, выступающими против его администрации.

Если две страны не смогут достичь соглашения после 75 дней переговоров, Соединенные Штаты могут запросить вмешательство комиссии по разрешению споров в соответствии с Соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA), что может привести к санкциям против Мексики, если Вашингтон одержит верх.





Фото: abcnews.go.com



