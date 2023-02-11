США сбили неопознанный летательный аппарат над Аляской

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - США сбили неопознанный летательный аппарат над Аляской. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кёрби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

«Я могу подтвердить, что Министерство обороны отслеживало объект над воздушным пространством Аляски в течение последних 24 часов. Объект летел на высоте 40 000 футов (около 12 тысяч метров) и представлял реальную угрозу безопасности гражданских полетов. Из предосторожности и по рекомендации Пентагона президент Байден приказал сбить объект. И это было исполнено», - сказал Кёрби.

Обломки аппарата упали на покрытое льдом море, однако военные рассчитывают поднять обломки. Нет признаков того, что аппарат мог маневрировать, и Вашингтон не знает, какой стране он принадлежал, добавил Кёрби.

Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер добавил, что глава Пентагона Ллойд Остин не пытался связываться с Китаем после этого конкретного инцидента.

В начале февраля пролет китайского аэростата над территорией США вызывал дипломатический скандал между Вашингтоном и Пекином. Тогда воздушный шар несколько дней находился в американском воздушном пространстве, пролетел в том числе над базой управления ядерными ракетами и был сбит 4 февраля.

Американская сторона утверждает, что он был послан специально с разведывательными целями. Китай выразил США протест в связи со сбитым аэростатом и продолжает утверждать, что это был всего лишь метеозонд, сбившийся с курса.

В результате инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отменил официальный визит в Пекин, где он должен был встретиться с Си Цзинпином.

Фото: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images



