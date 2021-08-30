США расследуют гибель афганской семьи из 10 человек в результате удара с дрона

КАБУЛ. ВВС - В результате удара с американского дрона по предполагаемому террористу-смертнику в Кабуле погибли 10 членов одной семьи, в том числе шесть детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Об этом рассказали Би-би-си их родственники. Американские военные говорят, что они могли погибнуть не от самой ракеты, а от последовавших взрывов.

Удар ракетой с дрона был нанесен в воскресенье по автомобилю, стоявшему в одном из кабульских дворов. По словам военных США, в машине был по меньшей мере один боевик «Исламского государства» (организация, запрещенная в РК).

Собеседники Би-би-си говорят, что некоторые из погибших работали на международные организации, имели визы в США и ждали эвакуации.

Самой младшей из погибших детей, Сумае, было два года, старшему, Фарзаду, - 12 лет.

«Это была ошибка, этот ужасный удар, его нанесли на основе неверной информации», - сказал Би-би-си один из родственников погибших, Рамин Юсуфи.

Отец погибшей двухлетней девочки Эмаль Ахмади, рассказал, что вместе с родственниками они ходатайствовали об эвакуации в США и ждали звонка-вызова в аэропорт.

Один из погибших, Насер, работал переводчиком у американских военных.

«Это ошибка, это огромная ошибка», - повторяет Эмаль.

Командование американских военных в Кабуле объявило, что расследует сообщения о гибели мирных граждан, и что пока неясно, от чего именно они погибли.

В заявлении военных США говорится, что за ударом ракеты последовали несколько мощных взрывов - вероятно, взрывчатки, находившейся в автомобиле или рядом с ним - и, возможно, люди погибли именно от них.

Вначале, сразу после удара в воскресенье, американские военные заявили, что эта операция позволила предотвратить непосредственную угрозу теракта в кабульском аэропорту, и что планировали его боевики афганского крыла «Исламского государства», «ИГ-Хорасан».

В четверг в результате двух взрывов террористов-самоубийц возле кабульского аэропорта, в толпе бегущих из страны людей, погибли 170 человек, в том числе 13 американских военных. Ответственность за взрывы взяло на себя «ИГ-Хорасан».

В понедельник противоракетная система американцев перехватила над Кабулом несколько ракет, летевших в сторону аэропорта. Местные средства массовой информации распространили кадры с предполагаемых мест падения перехваченных ракет - горящий автомобиль и дым, поднимающийся над крышами.

США и их союзники в последние дни, по мере приближения 31 августа, дня окончательного ухода американцев из Афганистана, неоднократно предупреждали о нарастающей угрозе терактов в районе аэропорта.

Джо Байден проинформирован о ракетном обстреле и о том, что эвакуация из аэропорта продолжается без заминок. Аэропорт прикрыт американской системой, способной перехватывать ракеты и минометные мины.

Великобритания и Франция собираются внести в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании в Кабуле зоны безопасности для людей, бегущих из Афганистана.



