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    США расследуют гибель афганской семьи из 10 человек в результате удара с дрона

    30 Августа 2021, 23:35

    КАБУЛ. ВВС - В результате удара с американского дрона по предполагаемому террористу-смертнику в Кабуле погибли 10 членов одной семьи, в том числе шесть детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    Об этом рассказали Би-би-си их родственники. Американские военные говорят, что они могли погибнуть не от самой ракеты, а от последовавших взрывов.

    Удар ракетой с дрона был нанесен в воскресенье по автомобилю, стоявшему в одном из кабульских дворов. По словам военных США, в машине был по меньшей мере один боевик «Исламского государства» (организация, запрещенная в РК).

    Собеседники Би-би-си говорят, что некоторые из погибших работали на международные организации, имели визы в США и ждали эвакуации.

    Самой младшей из погибших детей, Сумае, было два года, старшему, Фарзаду, - 12 лет.

    «Это была ошибка, этот ужасный удар, его нанесли на основе неверной информации», - сказал Би-би-си один из родственников погибших, Рамин Юсуфи.

    Отец погибшей двухлетней девочки Эмаль Ахмади, рассказал, что вместе с родственниками они ходатайствовали об эвакуации в США и ждали звонка-вызова в аэропорт.

    Один из погибших, Насер, работал переводчиком у американских военных.

    «Это ошибка, это огромная ошибка», - повторяет Эмаль.

    Командование американских военных в Кабуле объявило, что расследует сообщения о гибели мирных граждан, и что пока неясно, от чего именно они погибли.

    В заявлении военных США говорится, что за ударом ракеты последовали несколько мощных взрывов - вероятно, взрывчатки, находившейся в автомобиле или рядом с ним - и, возможно, люди погибли именно от них.

    Вначале, сразу после удара в воскресенье, американские военные заявили, что эта операция позволила предотвратить непосредственную угрозу теракта в кабульском аэропорту, и что планировали его боевики афганского крыла «Исламского государства», «ИГ-Хорасан».

    В четверг в результате двух взрывов террористов-самоубийц возле кабульского аэропорта, в толпе бегущих из страны людей, погибли 170 человек, в том числе 13 американских военных. Ответственность за взрывы взяло на себя «ИГ-Хорасан».

    В понедельник противоракетная система американцев перехватила над Кабулом несколько ракет, летевших в сторону аэропорта. Местные средства массовой информации распространили кадры с предполагаемых мест падения перехваченных ракет - горящий автомобиль и дым, поднимающийся над крышами.

    США и их союзники в последние дни, по мере приближения 31 августа, дня окончательного ухода американцев из Афганистана, неоднократно предупреждали о нарастающей угрозе терактов в районе аэропорта.

    Джо Байден проинформирован о ракетном обстреле и о том, что эвакуация из аэропорта продолжается без заминок. Аэропорт прикрыт американской системой, способной перехватывать ракеты и минометные мины.

    Великобритания и Франция собираются внести в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании в Кабуле зоны безопасности для людей, бегущих из Афганистана.

    Автор:

    Происшествия США Афганистан
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