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    США продадут 15 млн баррелей из нефтяного резерва

    19 Октября 2022, 07:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Минэнерго США поставит 15 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва на рынок в декабре, указали в Белом доме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Министерство энергетики США опубликует уведомление о продаже 15 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва страны (SPR), которые будут поставлены на рынок в декабре. Об этом сообщили во вторник, 18 октября, в пресс-службе Белого дома. Как уточнило агентство AFP, президент США Джо Байден выступит с соответствующим объявлением 19 октября.

    «Продажа завершит историческое сокращение запасов на 180 миллионов баррелей, о котором президент объявил весной, что помогло стабилизировать ситуацию на рынках сырой нефти и снизить цены на заправках», - указали в Белом доме.

    Американский лидер также призывает министерство энергетики быть готовым к дополнительным значительным продажам из объемов SPR этой зимой.

    Нынешняя продажа нефти станет ответом на недавнее сокращение добычи, объявленное странами ОПЕК+.

    Страны-экспортеры нефти из организации ОПЕК+, несмотря на обеспокоенность, вызванную высокими ценами на энергоносители, приняли решение снизить объемы добычи нефти, чтобы как минимум стабилизировать цены. Начиная с ноября, 23 страны – члена ОПЕК+ сократят добычу на два миллиона баррелей в сутки, сообщила штаб-квартира организации в Вене 5 октября.

    Это самое крупное сокращение нефтедобычи за долгое время. На фоне угрозы мировой рецессии цены на нефть опустились с июня на 30 % - со 120 до 90 долларов за баррель. Администрация Джо Байдена оказывала давление на ОПЕК+, чтобы заставить ее отказаться от снижения нефтедобычи, однако не добилась результата. Байден выразил разочарование решением стран-экспортеров нефти, назвав его «недальновидным».

    Фото: www.dw.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    США Нефть
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