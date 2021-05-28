США призвали ВОЗ продолжить исследование возникновения коронавируса

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В четверг США обратились к руководству ВОЗ о проведении второй стадии исследований организации происхождения коронавирусной инфекции с предоставлением независимым специалистам полного доступа к исходным данным и анализам, проводимых в Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Группа Всемирной Организации Здравоохранения, которая провела четыре недели в городе Ухань вместе с китайскими исследователями, в своем отчете в марте сообщила, что вирус, вероятно, передался от летучих мышь людям, через животных, и что, заражение вследствие лабораторной утечки является маловероятным событием.

Представитель американской миссии в ООН в Женеве в своем заявлении в четверг назвал первую стадию исследований ВОЗ касательно происхождения коронавирусной инфекции «недостаточной и неубедительной», настаивая на проведении второй стадии исследований, призывая к оперативности, открытости и предоставлению достаточного количества фактов.

«Это важно, чтобы Китай обеспечил полный доступ независимым специалистам ко всем исходным данным и анализам, касающимся источника возникновения вируса и пандемии», - говорится в заявлении.

В свою очередь, представитель китайского посольства в США в четверг призвал провести полное изучение всех ранних случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных по всему миру, а также провести детальное исследование некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру.

Посол Британии в ООН в Женеве Саймон Мэнли также призвал к проведению оперативной, открытой и основанной на доказательствах второй стадии исследований, включая в Китае.

Во время годовой встречи министров здравоохранения, состоявшейся в среду, ведущий эксперт ВОЗ Майк Райан сообщил, что были проведены консультации со странами-участниками по поводу содержания второй стадии исследований и что, подобные дискуссии продолжатся еще в течение ближайших недель.



