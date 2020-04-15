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    США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

    15 Апреля 2020, 07:30

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Президент США Дональд Трамп объявил, что распорядился приостановить выплату американских взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она, по его мнению, не справилась с пандемией коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    «Реальность такова, что ВОЗ в достаточной мере не получала, не проверяла и не распространяла информацию своевременным и прозрачным образом, - заявил Трамп на своей ежедневной пресс-конференции в Белом доме. - Мир рассчитывает, что ВОЗ будет работать со странами с тем, чтобы точная информация о международных угрозах здоровью распространялась своевременно, а если этого не происходит, - самостоятельно доносить миру правду о происходящем. ВОЗ не выполнила этот свой основной долг и должна понести ответственность. После стольких десятилетий время пришло».

    По словам президента, агентство ООН распространяло китайскую дезинформацию, что привело к более масштабным последствиям эпидемии.

    Трамп дал указание приостановить финансирование до выяснения роли организации в событиях, приведших в распространению вируса по планете далеко за пределы Китая, где он изначально появился.

    США - крупнейший источник финансирования ВОЗ. Только в прошлом году их взнос составил 400 млн долларов, или 15% бюджета организации.

    Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что сейчас – «не время сокращать ресурсы для деятельности Всемирной организации здравоохранения или любой иной гуманитарной организации, борющейся с вирусом». «Сейчас - время для единства и для совместной, солидарной работаы международного сообщества ради обуздания этого вируса и катастрофических последствий его [эпидемии]», - цитирует Рейтер генсека ООН.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН США
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