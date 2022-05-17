США предостерегают от найма северокорейских IT-работников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В консультативном заключении Министерства финансов США, выпущенном совместно с Госдепартаментом и ФБР, сообщается, что Северная Корея отправляет тысячи квалифицированных IT-специалистов за границу в поисках работы, доходы которых могут быть направлены на программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет в Северной Корее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на en.yna.co.kr.

Также в заключении отмечено, что Северная Корея все больше полагается на своих хакеров в краже и отмывании виртуальной валюты для финансирования своих оружейных программ.

«Наем северокорейских IT-работников может нести «репутационные риски», а также «потенциальные юридические последствия» за нарушение санкций США и СБ ООН в отношении Северной Кореи», - говорится в документе.

Автор: Кожыбаев Рустем



