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    США подтвердили приверженность углублению взаимоотношений с Казахстаном

    11 Апреля 2022, 14:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приверженность углублению взаимоотношений с Казахстаном подтвердил заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы отмечаем 30-летие двусторонних отношений, и я хотела бы подтвердить нашу приверженность углублению взаимоотношений с Казахстаном. У нас достаточно конструктивный и плодотворный диалог прошел сегодня. Я хотела бы заявить о поддержке США политической повестки Президента Токаева, которая была объявлена 16 марта. Если эти инициативы будут реализованы, они помогут Казахстану стать более справедливым и инклюзивным местом для всех казахстанцев. Казахстан критически важен в наших целях по продвижению стабильной и процветающей Центральной Азии, где независимые государства могут преследовать свои суверенные интересы с партнерами, которых они выбирают», - сказала Узра Зея в здании МИД РК, отвечая на вопросы журналистов.

    Узра Зея также прокомментировала вопрос о влиянии санкций против России на Казахстан, в связи с ситуацией вокруг Украины.

    «Мы видели быстрый ответ международного сообщества, которое быстро выдвинуло ряд санкций в отношении России – они направлены на сокращение негативного влияния сотрудников и партнеров, включая Казахстан», - заключила Узра Зея.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК США
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