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    США поддерживают политику Касым-Жомарта Токаева – МИД РК

    11 Апреля 2022, 15:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин рассказал об основных итогах встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зея, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе мероприятия стороны обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в Совете ООН по правам человека, свободу вероисповедания, политические реформы в Казахстане, защиту и интеграцию уязвимых слоев населения, противодействие торговле людьми, расширение прав и возможностей женщин, права людей с ограниченными возможностями, а также сотрудничество в области безопасности, правоохранительной сфере и борьбы с коррупцией», - сказал А. Рахметуллин после встречи.

    По его словам, особое внимание в ходе разговора было уделено политическим реформам, инициированным Президентом Касым-Жомартом Токаевым, которые направлены на дальнейшую демократизацию страны и обеспечение соблюдения прав человека.

    «Американская сторона выразила поддержку политике Главы казахстанского государства в политической и социально-экономической сфере и государственным институтам РК в её дальнейшей реализации. Казахстан и США намерены и далее поддерживать конструктивное сотрудничество и расширенное стратегическое партнёрство на высшем и высоком уровнях», - заключил А. Рахметуллин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Президент Казахстана США Политика
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