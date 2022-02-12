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    США поддержали приверженность Казахстана курсу на демократические преобразования

    12 Февраля 2022, 11:10

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - На переговорах в рамках визита в США заместителя министра иностранных дел Казахстана Акана Рахметуллина американские партнёры поддержали приверженность Казахстана курсу на демократические преобразования в стране и проведению объективного расследования событий «трагического января», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Состоялся ряд встреч с официальными лицами Белого дома, Конгресса, Государственного департамента США, представителями USAID, Торговой палаты, международных неправительственных организаций, правозащитных структур и «мозговых центров».

    На них предметно обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, включая перспективы углубления расширенного стратегического партнёрства, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран, их взаимодействие в сфере обеспечения международной безопасности, а также укрепления регионального взаимодействия в Центральной Азии в рамках формата «С5+1». Заместитель министра уделил особое внимание различным аспектам программы комплексных политических и экономических реформ в стране. С американской стороны в положительном ключе были отмечены открытость казахстанских властей к содержательному диалогу с гражданским обществом страны и с международным сообществом.

    На встречах с конгрессменами США договорились о дальнейшем развитии межпарламентского сотрудничества и активизации контактов.

    В рамках встречи с представителями НПО дипломат особо отметил приверженность казахстанских властей верховенству закона при расследовании произошедшей ситуации. Американские собеседники приветствовали готовность государства к открытому и конструктивному взаимодействию с гражданским обществом, что способствует обеспечению прозрачности расследования январских событий и эффективного проведения реформ.

    В качестве заместителя руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий А. Рахметуллин провёл встречи с президентом НПО «LYNC» Уэйдом Кьюсаком, президентом Фонда обмена между цивилизациями и сотрудничества Имамом Мохаммедом Арафатом и исполнительным директором Национальной коалиции в поддержку еврейских общин Евразии Марком Левиным, в ходе которых обсудил казахстанскую модель межэтнического и межконфессионального согласия и вручил приглашения на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, запланированный на сентябрь т. г.

    Кроме того, в рамках встречи с руководством компании «Боинг» стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках подписанного Соглашения по открытому небу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Экономика США Съезд лидеров мировых религий ЧП-2022 Алматинская трагедия
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