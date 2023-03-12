США отменили обязательные тесты на COVID-19 для прибывающих из Китая

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в пятницу отменили обязательное тестирование на COVID-19 для прибывающих из Китая, передает МИА «Казинформ».

Согласно объявлению на сайте ведомства, решение вступает в силу для рейсов из континентальной части Китая, Сянгана, Аомэня и иных указанных аэропортов, вылетающих с 15:00 пятницы по североамериканскому восточному времени.

Пассажирам больше не нужно будет показывать отрицательный результат теста на COVID-19 или документ о выздоровлении при посадке на рейс в США из данных мест.

В число иных аэропортов, для которых отменено обязательное тестирование, входят сеульский Инчхон (Республика Корея), канадские Торонто и Ванкувер.

Фото: russian.news.cn

