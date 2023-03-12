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    США отменили обязательные тесты на COVID-19 для прибывающих из Китая

    12 Марта 2023, 23:00

    ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в пятницу отменили обязательное тестирование на COVID-19 для прибывающих из Китая, передает МИА «Казинформ».

    Согласно объявлению на сайте ведомства, решение вступает в силу для рейсов из континентальной части Китая, Сянгана, Аомэня и иных указанных аэропортов, вылетающих с 15:00 пятницы по североамериканскому восточному времени.

    Пассажирам больше не нужно будет показывать отрицательный результат теста на COVID-19 или документ о выздоровлении при посадке на рейс в США из данных мест.

    В число иных аэропортов, для которых отменено обязательное тестирование, входят сеульский Инчхон (Республика Корея), канадские Торонто и Ванкувер.

    Фото: russian.news.cn

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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