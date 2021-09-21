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    США откроют двери привитым

    21 Сентября 2021, 13:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Великобритания и страны ЕС приветствуют решение США отменить в скором времени ограничения на допуск в страну полностью вакцинированных иностранцев. Запрет на въезд американские власти ввели в самом начале пандемии, он сохранился и со стартом массовой вакцинации по обе стороны Атлантики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки уточнила: «В начале ноября мы введем строгие меры для пассажиров, прилетающих в США, с тем, чтобы не допустить распространения коронавируса. Наше главное требование заключается в том, что приезжающие к нам должны быть полностью вакцинированы».

    Британский премьер-министр Борис Джонсон написал в твитере, что решение Вашингтона даст толчок росту бизнеса и торговли. «Здорово, когда старые друзья могут наконец воссоединиться», - отметил он.

    Но пока сторонам предстоит урегулировать немало технических деталей. К примеру, несовершеннолетним в Великобритании делают лишь одну дозу вакцины - будет ли это приниматься в США как полная защита? И как быть с тем, что вакцина AstraZeneca, который привиты многие европейцы, официально не утверждена в США?

    Автор:

    Ринат Дусумов

    США Коронавирус в мире
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