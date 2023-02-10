Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    США объявили о выделении помощи на сумму $85 млн Турции и Сирии

    10 Февраля 2023, 10:02

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о выделении США 85 млн долларов срочной гуманитарной помощи для ликвидации последствий землетрясений в Турции и Сирии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

    Энтони Блинкен сообщил, что в течение нескольких часов после первого землетрясения Соединенные Штаты по указанию президента Джо Байдена мобилизовали сотни сотрудников спасательных служб для срочного оказания необходимой помощи Турции и Сирии.

    Группа USAID по оказанию помощи при стихийных бедствиях уже работает в южной части Турции. Две наиболее подготовленные городские поисково-спасательные команды проводят операции в наиболее пострадавших районах Адыямана.

    Эти команды располагают специализированным оборудованием и собаками для поисково-спасательных работ. К ним присоединяются специалисты по чрезвычайным ситуациям и опасным материалам, инженеры, логисты, парамедики и планировщики.

    Глава Госдепартамента отметил, что американские партнеры в сфере оказания гуманитарной помощи уже работают в Турции и Сирии. Они предоставляют нуждающимся продовольствие, воду и медицинскую помощь. Американские вертолеты осуществляют воздушные перевозки спасательного персонала в пострадавшие районы от землетрясения.

    Американская сторона благодарна правительству Турции за повторное открытие границ для оказания гуманитарной помощи в северо-западных районах Сирии и призывает режим Асада немедленно разрешить доставку помощи в пострадавшие районы через все пограничные переходы.

    Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать народ Турции и Сирии, и приветствуют данную поддержку со стороны их международных партнеров.

    Фото: Reuters / Joshua Roberts

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Происшествия США Турция Сирия Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай