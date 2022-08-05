Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • США объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян

    5 Августа 2022 09:13

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Соединенные Штаты объявили вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, заявил в четверг министр здравоохранения и социальных служб Ксавьер Бесерра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на golosameriki.com.

    Президент Джо Байден 2 августа назначил двух высокопоставленных сотрудников Белого дома координаторами ответных мер администрации на вспышку обезьяньей оспы, после того как Калифорния, Иллинойс и Нью-Йорк объявили о чрезвычайной ситуации в связи с резким ростом числа заражений.

    По данным на среду, в США число заразившихся людей превысило 6,6 тыс. человек, подавляющее большинство из них – представители ЛГБТ.

    Впервые обнаруженная у обезьян в 1958 году, эта болезнь вызывает сравнительно легкие симптомы, включая лихорадку, боли и гнойные поражения кожи. По данным Всемирной организации здравоохранения, люди выздоравливают в течение двух-четырех недель.

    Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», что соответствует наивысшему уровню опасности. Декларация ВОЗ, принятая в прошлом месяце, предусматривает скоординированные международные ответные действия и облегчает финансирование для сотрудничества в области обмена вакцинами и методами лечения.


    Фото: Reuters
    #США #Мировые новости #Оспа обезьян
    Новости по теме
    Новости по теме
    Эксперты США оценили пункты досмотра аэропорта в Нур-Султане
    Протокол лечения оспы обезьян готовит Минздрав РК
    Канада подтвердила 890 случаев заражения оспой обезьян
    Жители Бельгии из групп риска выезжают во Францию для вакцинации от оспы обезьян
    Популярное
    1 Назначен заместитель прокурора Атырауской области
    2 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
    3 Ушел в отставку замакима Атырауской области
    4 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
    5 Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области