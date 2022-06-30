США наращивают военное присутствие по всей Европе

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Постоянный штаб армии будет создан в Польше, новые военные корабли США отправятся в Испанию, истребители – в Великобританию, а сухопутные войска – в Румынию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

Джо Байден заявил на саммите в Мадриде, что НАТО будет укрепляться по всем направлениям – на суше, в воздухе и на море.

В заявлении США говорится, что они укрепляют свое присутствие по всему континенту, но особенно в Восточной Европе, где будет базироваться новый постоянный штаб их 5-го армейского корпуса.

Эти меры включают в себя увеличение флота эсминцев ВМС США в Испании с четырех до шести кораблей; дислокацию дополнительной бригады в Румынии, состоящей из 3 тыс. военнослужащих и еще одной боевой группы численностью 2 тыс. человек; размещение двух эскадрилий истребителей-невидимок F-35 в Великобритании; направление дополнительных средств противовоздушной обороны в Германию и Италию.

Увеличение военного присутствия США по всей Европе происходит в рамках масштабной модернизации военного блока, предусматривающей значительное увеличение численности своих сил быстрого реагирования.



