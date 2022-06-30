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    США наращивают военное присутствие по всей Европе

    30 Июня 2022, 12:10

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Постоянный штаб армии будет создан в Польше, новые военные корабли США отправятся в Испанию, истребители – в Великобританию, а сухопутные войска – в Румынию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

    Джо Байден заявил на саммите в Мадриде, что НАТО будет укрепляться по всем направлениям – на суше, в воздухе и на море.

    В заявлении США говорится, что они укрепляют свое присутствие по всему континенту, но особенно в Восточной Европе, где будет базироваться новый постоянный штаб их 5-го армейского корпуса.

    Эти меры включают в себя увеличение флота эсминцев ВМС США в Испании с четырех до шести кораблей; дислокацию дополнительной бригады в Румынии, состоящей из 3 тыс. военнослужащих и еще одной боевой группы численностью 2 тыс. человек; размещение двух эскадрилий истребителей-невидимок F-35 в Великобритании; направление дополнительных средств противовоздушной обороны в Германию и Италию.

    Увеличение военного присутствия США по всей Европе происходит в рамках масштабной модернизации военного блока, предусматривающей значительное увеличение численности своих сил быстрого реагирования.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Европа Мировые новости
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