США нанесли авиаудар по боевикам в Сирии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американские военные в четверг нанесли авиаудар в Сирии по строению, принадлежащему военизированной группировке, поддерживаемой Ираном. Первым об этом сообщило агентство «Рейтер». Источник в Пентагоне подтвердил достоверность этой информации в комментарии «Голосу Америки», передает МИА «Казинформ».

По словам собеседника «Голоса Америки», удар был нанесен по «цели, используемой несколькими группировками, которые поддерживает Иран». Источник добавил, что атака была совершена для предотвращения дальнейших обстрелов со стороны боевиков, а также «в качестве ответа на недавние обстрелы сил США и коалиции».

Источники агентства «Рейтер» подтвердили, что атака против боевиков, поддерживаемых Ираном в Сирии, была утверждена президентом Джо Байденом.

Чуть позже представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что «оборонительный высокоточный удар» был нанесен по целям в Сирии, связанным с боевыми группировками «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сайид аль-Шухада». Обе группировки пользуются поддержкой Ирана.

По словам Кирби, авиаудары по боевикам, базирующимся на востоке Сирии, были совершены «по указанию президента Байдена». В результате ударов американские военные уничтожили ряд объектов, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте, используемом боевиками, которых поддерживает Иран.