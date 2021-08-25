США надеются побороть Covid-19 к весне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Поступает все больше данных о том, что действие прививок от коронавируса ослабевает через пять-шесть месяцев, в Казахстане запретили посещать торговые центры и рестораны без сертификата вакцинации, в Японии расширили зону чрезвычайного положения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

С начала пандемии в мире заболели 214 миллионов человек, умерли, по официальным подсчетам, 4,46 миллиона человек.

В настоящее время лечатся свыше 18 миллионов человек, 113 тысяч из них находится в тяжелом и критическом состоянии. Полностью вакцинированы 1,92 млрд - это почти четверть населения Земли.

На первом месте по числу заразившихся и умерших больше года находятся США, за ними следуют Индия, Бразилия, Россия, Франция и Соединенное Королевство.

Прививаться придется всю жизнь?

Защитные антитела у многих людей начинают исчезать примерно через полгода после двух прививок вакцинами Pfizer или AstraZeneca. К такому выводу пришли британские ученые из исследовательского проекта Zoe Covid Study, проанализировавшие свыше миллиона положительных тестов, сделанных в мае-июле этого года.

Согласно полученным данным, вакцина Pfizer через месяц после второй прививки дает защиту в 88% случаев, а спустя пять-шесть месяцев- лишь в 74%. Для вакцины AstraZeneca соответствующие цифры составляют 77% и 67%.

Ведущий специалист проекта, профессор Тим Спектор уверен, что через полгода нужна бустерная (усиливающая) прививка.

«Полученные нами данные требуют от правительства действий, - заявил он Би-би-си. - Нельзя сидеть и наблюдать, как защита постепенно тает».

Правда, не менее авторитетный эксперт, член межведомственного комитета по вакцинации и иммунизации, профессор Бристольского университета Адам Финн говорит, что с третьей прививкой пока спешить не стоит. По его данным, после двух прививок люди в основном если и болеют, то в легкой форме.

«Надо внимательно наблюдать, не начнет ли расти количество тяжелых случаев, и тогда, конечно, бустерная прививка понадобится», - заявил он.

Если и делать третью прививку, то надо начинать с пожилых британцев, поскольку они начали вакцинироваться в первую очередь, следовательно, и антитела у них закончатся раньше, чем у других, считает эксперт.

В таком же духе высказалась представитель Европейского медицинского агентства Моника Бенстеттер. Возможно, дополнительные прививки понадобятся, но прежде чем принимать решение, нужно еще понаблюдать.

Япония расширяет зону ЧП

С 25 августа режим чрезвычайной ситуации в Японии распространится еще на восемь префектур, доведя их число до 21, сообщил в среду отвечающий в правительстве за борьбы с Covid-19 министр экономики Ясутоси Нисимура.

Всего префектур в Японии 47, но на охваченных карантинными ограничениями территории теперь проживает около 80% населения.

В последние недели число новых случаев заболевания постоянно превышало 20 тысяч. В Токио и других крупных городах пациентам приходится долго ждать или колесить на «скорой помощи» в поисках свободной больничной койки. Окончание школьных каникул создает дополнительный риск.

При этом уровень смертности от Covid-19 в Японии ниже, что в других странах: 1,2% против 1,7% в США и 2% в Британии. С начала пандемии в стране умерло около 15,5 тысячи человек.

Режим чрезвычайной ситуации подразумевает, в частности, требование к компаниям перевести максимум сотрудников на удаленную работу, а также ограничение продажи алкоголя в барах и ресторанах и их ранее закрытие.

«Это станет дополнительным бременем для японского народа, но мы просим всех продолжать усилия», - заявил пресс-секретарь правительства Кацунобу Като.

Днем ранее в Токио открылись Паралимпийские игры, что, по мнению многих японцев, девальвирует призывы властей проявлять сознательность.

Выступая на заседании парламентского комитета, ведущий японский иммунолог Шигеру Оми раскритиковал президента МОК Томаса Баха за приезд на церемонию открытия. По мнению ученого, Бах показал бы всем лучший пример, если бы произнес свою речь виртуально.

США: оптимизм на фоне неблагополучия

Пандемию на территории Соединенных Штатов удастся взять под контроль к весне 2022 года, если делать больше прививок, заявил в среду ведущий американский эпидемиолог Энтони Фаучи.

Между тем ежедневное количество смертей от коронавируса в стране за последнюю неделю возросло на 23%. Каждые сутки регистрируются свыше 150 тысяч новых случаев и порядка тысячи смертей.

Как и в Британии, поступают данные о недолговечности эффекта от вакцинации. 25% заболевших в мае-июле в округе Лос-Анджелес ранее получили по две прививки.

Доля непривитых среди пожилых граждан в Америке значительно выше, чем в таких странах, как Канада, Британия и Испания.

Хуже всего обстоит дело в Арканзасе, Флориде, Айдахо, Луизиане и Неваде.

Департамент здравоохранения штата Северная Дакота разослал личные письма всем жителям старших возрастов, кто еще не вакцинировался, но результат оказался невелик.

«Налицо недостаток доверия к системе здравоохранения, государству и даже врачам-профессионалам», - заявил представитель департамента.

Австралия хочет приоткрыться. Кто-то считает, что рано

Министр финансов Австралии Джош Фрайденберг предупредил власти штатов, что чрезвычайная экономическая помощь им будет прекращена, когда число привитых от Covid-19 достигнет 70% взрослого населения.

На данный момент вакцину получили 54% австралийцев старше 16 лет, в том числе 31% - обе дозы.

План, который обнародовал в июле премьер-министр Скотт Моррисон, предусматривает снятие большей части ограничений по достижении 70-процентного уровня вакцинации, а при 80% - постепенное открытие внешних границ.

Ряд экспертов находят спешку неуместной с учетом высокой и не снижающейся заболеваемости в крупнейшем городе страны Сиднее.

Казахстан: не привился - сиди дома

В ближайшую субботу в Казахстане вступает в силу запрет на посещение торговых центров, ресторанов и кафе теми гражданами, которые не смогут продемонстрировать в мобильном приложении свой «зеленый» статус.

Он присваивается тем, кто сделал две прививки, недавно сдал отрицательный тест на коронавирус или переболел Covid-19 в последние три месяца.

1 сентября в Казахстане открываются школы, не работавшие с марта прошлого года.

Власти страны сообщают о 823 189 случаях Covid-19 и 8 643 летальных исходах. Полностью привиты 5,1 миллиона человек - чуть больше четверти населения.