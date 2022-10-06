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    США начинают финансовый год с рекордным госдолгом в 31 трлн долларов

    6 Октября 2022, 09:04

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Согласно отчету Казначейства США, опубликованному во вторник, валовой государственный долг страны превысил 31 трлн долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Бюджетное управление Конгресса ранее в этом году опубликовало отчет о долговой нагрузке Америки, предупредив в своем 30-летнем прогнозе, что, если не принять мер, долг вскоре вырастет до новых максимумов, что в конечном итоге может поставить под угрозу экономику США.

    Президент комитета по ответственному федеральному бюджету Майя Макгинес заявила во вторник, что за последние 18 месяцев жители США стали свидетелями роста инфляции до 40-летнего максимума, повышения процентных ставок для борьбы с этой инфляцией, а также нескольких законодательных актов и действий исполнительной власти, подрывающих бюджет.

    «Этой стране потребовалось 200 лет, чтобы накопить свой первый триллион долларов государственного долга, и после пандемии мы увеличиваем его на 1 триллион почти каждый квартал», - отметил п рофессор экономики Университета Лойолы Мэримаунт Сон Вон Сон.


    Фото: Global Look Press

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США
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