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    США лидируют в мире по числу зарегистрированных случаев оспы обезьян

    27 Июля 2022, 12:11

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний по состоянию на 25 июля, в США зарегистрировано в общей сложности 3 тыс. 846 известных случаев оспы обезьян, что делает ее лидером по количеству инфицированных в мире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Число заболевших американцев превышает данные Испании – 3 тыс. 100 случаев и Германии, где зарегистрировано 2 тыс. 352 больных.

    По всему миру в 75 странах было подтверждено почти 18 тыс.100 случаев заболевания, в том числе более 17 тыс. 800 инфицированных, подтвержденных в странах, где ранее исторически не было данного заболевания.

    Эксперты в области здравоохранения заявили, что число больных оспой обезьян намного превышает общее количество официально зарегистрированных случаев в США, поскольку правительство наращивает возможности тестирования и эпиднадзора.

    Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний, доктор Рошель Валенски сообщила, что симптомы оспы обезьян обычно проявляются в течение трех недель после заражения вирусом, поэтому ожидается, что в течение июля и августа число случаев заболевания может увеличиться.

    Медицинский директор Специального изоляционного отделения детской больницы Техаса, доктор Эми Аррингтон сообщила, что человек не может заразиться оспой обезьян при прикосновении к кнопке лифта или пройдя мимо кого-либо в торговом центре. Вирус распространяется при тесном контакте в течение длительного периода времени – прикосновении к инфекционным очагам поражения кожи, контакте с предметами одежды, постельными принадлежностями или полотенцами, с которыми контактировали инфекционные больные.

    Фото: abcnews.go.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости Оспа обезьян
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