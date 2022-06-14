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    США использует средства плана Маршалла для укрепления Европы и Украины

    14 Июня 2022, 18:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – США располагают суммой 53,6 млрд долларов для помощи Европе и 1,5 млрд долларов ежемесячно для поддержания украинского правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Wilson Center.

    13 июня в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона прошла конференция на тему «Плану Маршалла 75 лет, какие уроки можно извлечь для ситуации в Украине».

    Первый заместитель помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Дерек Хоган (экс-посол Посольства США в Молдове) в ходе выступления отметил, что благодаря плану Маршалла американцы и европейцы вместе внесли свой вклад в возрождение Европы и наметили будущее развитие демократического мира.

    Идеалы плана Маршалла также актуальны сегодня, как и 75 лет назад. Общими целями США и стран Европы являются обеспечение взаимного экономического процветания, трансатлантическая безопасность, продвижение общих ценностей и совместная работа по противостоянию глобальным вызовам.

    Ресурсы плана Маршалла будут лежать в основе общих усилий с целью восстановления Европы, Украины.

    Общая сумма, которой США располагает в последние три месяца, составляет более 53,6 млрд долларов. Эти средства используют для помощи ЕС.

    Касаясь украинской тематики, Д. Хоган сообщил, что американские усилия изменили ход ситуации в Украине и укрепили отношения США с союзниками.

    США оказывает прямую бюджетную помощь для поддержания Украины. Для этой цели Белый дом уже выделил 1 млрд долларов, используя различные механизмы. Также планируется использовать примерно 1,5 млрд долларов в качестве ежемесячной помощи Киеву в течение следующих четырех – пяти месяцев.

    Финансирование будет охватывать вопросы военной и продовольственной безопасности, оказания поддержки пограничным службам, гражданскому обществу и СМИ.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Украина США Европа Мировые новости
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