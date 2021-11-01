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    США и ЕС договорились заключить соглашение по стали и алюминию

    1 Ноября 2021, 04:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден договорились начать обсуждение Глобального соглашения по стали и алюминию, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В Еврокомиссии отметили, что это событие знаменует собой новую веху в трансатлантических отношениях и в усилиях ЕС и США по декарбонизации мировой сталелитейной и алюминиевой промышленности в рамках борьбы с изменением климата.

    Лидеры ЕС и США также договорились приостановить двусторонние споры в рамках Всемирной торговой организации по стали и алюминию.

    «Это основывается на наших недавних успехах в перезагрузке трансатлантических торговых отношений, таких как создание Совета по торговле и технологиям ЕС-США и приостановление взаимных пошлин в спорах между авиакомпаниями Boeing и Airbus» - говорится в заявлении европейской стороны.

    - Производство стали и алюминия является одним из самых высоких источников выбросов углерода в мире. Для того чтобы производство и торговля сталью и алюминием были устойчивыми, мы должны решить проблему углеродоемкости отрасли, а также проблемы, связанные с избыточными производственными мощностями.

    Глобальное соглашение ЕС и США будет направлено на обеспечение долгосрочной жизнеспособности отраслей, поощрение производства и торговли низкоуглеродистой сталью, алюминием и восстановление рыночных условий. Соглашение будет открыто для присоединения всех партнеров-единомышленников.

    Кроме того, после объявления Соединенных Штатов о том, что они отменят тарифы на экспорт стали и алюминия из ЕС до уровня прошлых объемов торговли, Европейский Союз предпримет шаги по приостановлению своих мер по восстановлению баланса в отношении Соединенных Штатов. Обе стороны также договорились приостановить свои соответствующие споры в ВТО по этому вопросу.

    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: «Глобальное соглашение добавит новый мощный инструмент в наше стремление к устойчивости, достижению климатической нейтральности и обеспечению равных условий для нашей сталелитейной и алюминиевой промышленности. Разрядка еще одного источника напряженности в трансатлантическом торговом партнерстве поможет отраслям промышленности с обеих сторон. Это важная веха в нашей обновленной, перспективной повестке дня с США».

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Экология Экономика Евросоюз Европа
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