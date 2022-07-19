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    США готовы помочь в поиске и возврате преступных активов в Казахстан

    19 Июля 2022, 16:19

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Делегация генеральной прокуратуры Республики Казахстан во главе с первым заместителем генерального прокурора Т. Ташимбаевым в ходе рабочей поездки в Соединенные Штаты Америки провела рабочие встречи с руководством Департамента юстиции США, представителями ФБР и Всемирного банка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры РК.

    Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества по конкретным уголовным делам, передачи запросов в электронном формате, обмена опытом в сфере борьбы с киберпреступностью, заключения договоров о выдаче и о передаче осуждённых.

    В ходе встречи Т.Ташимбаев довел до американского коллеги о создании 5 июня т.г. Указом Главы государства межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, одной из основных целей которой является возврат финансовых средств, незаконно выведенных из страны.

    «Представители Департамента юстиции США заверили в поддержке и готовности оказать казахстанской стороне содействие в поиске и возврате преступных активов из США в Казахстан», - отметили в пресс-службе генпрокуратуры РК.

    Стороны пришли к взаимному мнению, что только слаженными совместными усилиями можно вести эффективную борьбу с транснациональной организованной преступностью и отмыванием преступных доходов.

    Кроме этого, делегация Казахстана встретилась с представителями проекта Всемирного банка «StAR Initiative» (Инициатива по возвращению похищенных активов).

    С Всемирным банком обсудили вопросы поддержки усилий Казахстана, по возврату преступно добытых активов, выведенных за рубеж, в том числе в офшорные юрисдикции, и проведение тренингов для прокуроров и следователей по указанному направлению сотрудничества.

    Представители Банка поддержали инициативы казахстанской стороны.

    По итогам мероприятия стороны выразили удовлетворенность состоявшимся диалогом и наметили совместные шаги по дальнейшему взаимодействию.

    Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура США
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