США готовы помочь КНР в борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Соединенные Штаты во вторник заявили, что готовы помочь Китаю в борьбе с его растущей вспышкой Covid-19, предупредив, что неконтролируемое распространение вируса там может иметь последствия для мировой экономики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США готовы продолжать оказывать поддержку странам по всему миру, включая Китай, в области здравоохранения, связанных с Covid. Для США это не связано с политикой или геополитикой.

По мнению нескольких ведущих ученых и консультантов Всемирной организации здравоохранения, возможно, еще слишком рано объявлять о глобальном прекращении чрезвычайной ситуации с пандемией из-за потенциально разрушительной волны, которая может обрушиться на Китай.

Согласно прогнозам, вторая по величине экономика мира может столкнуться с более чем миллионом смертей в 2023 году после сворачивания своей политики нулевой борьбы с Covid на прошлой неделе.

Наряду с рисками для Китая, некоторые мировые деятели здравоохранения предупреждают, что распространение вируса внутри страны также может дать ему возможность мутировать, потенциально создавая новый опасный вариант.

По сведениям ВОЗ и вирусной базы данных GISAID, циркулирующий в КНР вирус является глобально доминирующий омикрон и его ответвления, хотя картина неполная из-за отсутствия полных данных.

Фото: Тиншу Ван/Reuters



