Срывы по ремонту, котельные внутри школ: Премьер-Министр РК раскритиковал готовность к учебному году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – До начала учебного года осталось совсем немного времени. Однако имеются риски срыва работ по завершению ремонта. В 54 школах котельные до сих пор не вынесены из зданий. Об этом заявил Премьер-Министр Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До начала учебного года остается две недели. К этому сроку планируется открыть 52 новые школы. Этого ждут тысячи учеников. В то же время имеются риски несвоевременного ввода 15 новых школ. Большая часть таких рисковых объектов находится в Туркестанской области и столице. Надо активизировать работу в этом направлении и обеспечить ввод новых объектов», - сказал Премьер-Министр на заседании Правительства.

Глава Кабмина отметил, что в 180 школах завершается капитальный ремонт. Но и здесь ситуация неоднозначная. Также имеются риски незавершения работ в срок.

«Только в Акмолинской области таких школ порядка семи, по две - в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Данным регионам необходимо принять оперативные меры для завершения ремонта. По нормам все строительные работы должны быть завершены за 2 недели до начала учебного процесса, чтобы дети пришли в чистые и проветренные помещения. До сих пор не вынесены котельные из зданий 54 школ. Эту работу надо было уже завершить», - добавил Алихан Смаилов.