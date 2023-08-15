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    Срывы по ремонту, котельные внутри школ: Премьер-Министр РК раскритиковал готовность к учебному году

    15 Августа 2023, 16:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – До начала учебного года осталось совсем немного времени. Однако имеются риски срыва работ по завершению ремонта. В 54 школах котельные до сих пор не вынесены из зданий. Об этом заявил Премьер-Министр Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До начала учебного года остается две недели. К этому сроку планируется открыть 52 новые школы. Этого ждут тысячи учеников. В то же время имеются риски несвоевременного ввода 15 новых школ. Большая часть таких рисковых объектов находится в Туркестанской области и столице. Надо активизировать работу в этом направлении и обеспечить ввод новых объектов», - сказал Премьер-Министр на заседании Правительства.

    Глава Кабмина отметил, что в 180 школах завершается капитальный ремонт. Но и здесь ситуация неоднозначная. Также имеются риски незавершения работ в срок.

    «Только в Акмолинской области таких школ порядка семи, по две - в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Данным регионам необходимо принять оперативные меры для завершения ремонта. По нормам все строительные работы должны быть завершены за 2 недели до начала учебного процесса, чтобы дети пришли в чистые и проветренные помещения. До сих пор не вынесены котельные из зданий 54 школ. Эту работу надо было уже завершить», - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Образование Регионы Казахстана Алихан Смаилов
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