Сроки запуска единой образовательной платформы назвали в Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова назвала сроки запуска единой образовательной платформы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручение созданию единой образовательной платформы было дано Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Работа сейчас ведется, в целом эта работа будет завершена к началу нового учебного года. Единым образовательным порталом со следующего учебного года уже начнут пользоваться», - сказала Шолпан Каринова на брифинге в СЦК.

Напомним, ранее вице-министр рассказала о финансировании школьных олимпиад в стране.

По ее словам, интеллектуальные олимпиады и конкурсы, проводимые Министерством образования и науки РК, координирует Республиканский центр «Дарын», творческие и художественные направления - Республиканский центр дополнительного образования, спортивные направления – Республиканский центр физической культуры и спорта.

«Необходимо отметить, что все проводимые Министерством образования и науки РК соревнования, в т.ч. интеллектуальные, творческие, спортивные проводятся исключительно за счет средств бюджета. Все они для детей являются бесплатными», - отметила вице-министр.