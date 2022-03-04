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    Сроки запуска Цифровой экосистемы Нацпалаты озвучили в Правительстве

    4 Марта 2022, 12:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о ходе работы над запуском Цифровой экосистемы НПП «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях оказания мер государственной поддержки и государственных услуг субъектам МСБ по принципу «одного окна» Министерством национальной экономики совместно с НПП «Атамекен» проводится работа по интеграции сервиса «Правительство для бизнеса» с информационными системами государственных органов и организаций», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в настоящее время сформирован концепт Цифровой экосистемы НПП, задачей которой является создание композитных «суперсервисов», охватывающих все важные «жизненные ситуации», с которыми сталкивается предприниматель (от поиска бизнес-идеи и открытия бизнеса до привлечения финансирования) и цифровые профили на каждого предпринимателя из доступных баз данных, а также запуск модуля «Личный кабинет».

    «Полноценный запуск Цифровой экосистемы планируется до конца 2024 года и включает в себя 4 блока услуг: 13 услуг НПП, 370 государственных услуг, 232 меры государственной поддержки и более 10 востребованных коммерческих сервисов», - заключил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Бизнес Экономика Цифровой Казахстан
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