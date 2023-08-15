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    Сроки ввода школ могут сорвать в четырех регионах Казахстана

    15 Августа 2023, 15:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 260 школах в регионах Казахстана проводится капитальный ремонт. Однако к началу нового учебного в некоторых регионах наблюдается риск срыва сроков ввода школ. Об этом заявил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях создания комфортной среды в 260 школах в регионах проводится капитальный ремонт. До 1 сентября планируется сдать. Кроме того, в рамках мониторинга, проведенного министерством, выявлены риски нарушения сроков ремонта в Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях», - сказал на заседании Правительства Гани Бейсембаев.

    По его словам, также ведется строительство 154 школ, которые планируется запустить в этом году. К 1 сентября будет введено 52 школы на 65,6 тысячи мест.

    «До конца года будут введены еще 102 школы на 66,4 тысячи мест. Это решит проблему 12 аварийных и 29 трехсменных школ. Вместе с тем, в 4 регионах имеется риск срыва сроков ввода школ», - добавил Гани Бейсембаев.

    Ранее на заседании Правительства аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров прокомментировал ситуацию с ремонтом школ в регионе.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Регионы Казахстана Минпросвещения РК
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