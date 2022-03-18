Сроки введения единой информационной системы субсидирования назвали в Минсельхозе РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев назвал сроки введения единой государственной информационной системы субсидирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Местным исполнительным органам необходимо активизировать работу по утверждению нормативов субсидирования и обеспечить полное освоение выделяемых средств на субсидирование», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

«Со своей стороны министерство совместно с фермерским сообществом продолжит работу по пересмотру подходов к государственной поддержке агропромышленного комплекса, а также будет форсировать работу по введению в действие новой единой государственной информационной системы субсидирования, которая в настоящее время тестируется на базе Акмолинской области. Планируем ввести ее в действие со второго полугодия», - добавил министр.

Ранее министр рассказал о выдаче льготных кредитов для фермеров.

«Для проведения весеннего сева сельхозпроизводители обеспечены льготным кредитованием через программы «Кен дала» в объеме 70 млрд тенге и форвардного закупа продкорпорации в объеме 80 млрд тенге. При этом форвардный закуп в этом году увеличен в 2 раза», - сказал глава Минсельхоза.