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    Сроки введения единой информационной системы субсидирования назвали в Минсельхозе РК

    18 Марта 2022, 10:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев назвал сроки введения единой государственной информационной системы субсидирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Местным исполнительным органам необходимо активизировать работу по утверждению нормативов субсидирования и обеспечить полное освоение выделяемых средств на субсидирование», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    «Со своей стороны министерство совместно с фермерским сообществом продолжит работу по пересмотру подходов к государственной поддержке агропромышленного комплекса, а также будет форсировать работу по введению в действие новой единой государственной информационной системы субсидирования, которая в настоящее время тестируется на базе Акмолинской области. Планируем ввести ее в действие со второго полугодия», - добавил министр.

    Ранее министр рассказал о выдаче льготных кредитов для фермеров.

    «Для проведения весеннего сева сельхозпроизводители обеспечены льготным кредитованием через программы «Кен дала» в объеме 70 млрд тенге и форвардного закупа продкорпорации в объеме 80 млрд тенге. При этом форвардный закуп в этом году увеличен в 2 раза», - сказал глава Минсельхоза.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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