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    Сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведения требуемых реформ - глава Еврокомиссии

    20 Мая 2022, 11:44

    БЕРЛИН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в состав Европейского союза (ЕС) будут зависеть в том числе от того, как быстро страна сможет восстановиться после конфликта и провести необходимые реформы. Такое мнение она высказала в четверг вечером в эфире немецкого телеканала ZDF, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Вступление страны в ЕС обычно занимает несколько лет с момента подачи заявки.

    «Требуется некоторое время, прежде чем можно стать кандидатом на вступление», - отметила фон дер Ляйен, уточнив, что «процедура вступления в Евросоюз также очень сильно зависит от того, как ведут себя присоединяющиеся страны».

    «Хотела бы подчеркнуть, что очень многое зависит от самой Украины - от того, как ей удастся восстановиться после окончания этой войны, в чем мы будем ей помогать, как она реализует реформы, как избавится от олигархов, как проведет необходимые экономические преобразования», - пояснила глава ЕК, предложив увязать предоставление финансовой помощи Киеву на восстановление с проведением реформ в стране.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, заявил, что ЕС оказывает быструю и прагматичную поддержку Украине, но вступление в сообщество - длительный процесс.

    В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что перспектива вступления в сообщество для таких стран, как Украина, не может быть реализована в течение нескольких лет, речь может идти о десятилетиях.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Украина Евросоюз Мировые новости
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