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    Сроки внеочередных президентских выборов определяет Глава государства - глава Минюста

    7 Сентября 2022, 13:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сроки внеочередных президентских выборов определяет Глава государства. Об этом заявил министр юстиции Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах пленарного заседания Мажилиса журналисты поинтересовались у министра, когда станут известны сроки президентских выборов.

    «Сроки выборов определяет Глава государства. Когда будет указ, тогда узнаем», - ответил Канат Мусин в рамках заседания Мажилиса.

    «Поскольку президентский срок истекает только через полтора года, поэтому Президент в рамках своей инициативы озвучивал Послание, издаст указ и определит дату выборов», - уточнил глава Минюста.

    Также он объяснил, что юридически закон предусматривает возможность объявления досрочных выборов. По словам Каната Мусина, внесение в законопроект поправок по однократному семилетнему мандату зависит от Президента как субъекта законодательной инициативы.

    «Что касается объявления досрочных выборов, Глава государства в своем Послании объяснил и обосновал. В Послании Глава государства озвучил инициативу об установлении для Президента однократного семилетнего срока», - сказал глава ведомства.

    В своем Послании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Минюст Выборы Послание Президента РК-2022
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