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    Сроки внедрения нового механизма субсидирования АПК перенесены на 2023 год

    18 Марта 2022, 10:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил о переносах сроков внедрения нового механизма субсидирования АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручением Главы Государства проводится работа по совершенствованию механизма субсидирования АПК. Подготовлено несколько вариантов реформирования существующей системы субсидирования, которые неоднократно были обсуждены на заседаниях рабочей группы», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    По его словам, в связи с последними событиями, связанными с волатильностью на мировых продовольственных рынках и в целях сохранения стабильности внутреннего рынка принято решение о переносе срока внедрения нового механизма субсидирования на 1 января 2023 года.

    «Соответственно в текущем году государственная поддержка АПК будет осуществляться по действующим правилам субсидирования», - добавил министр.

    Ранее, Е. Карашукеев рассказал о выдаче льготных кредитов для фермеров.

    «Для проведения весеннего сева сельхозпроизводители обеспечены льготным кредитованием через программы «Кен дала» в объеме 70 млрд тенге и форвардного закупа Продкорпорации в объеме 80 млрд тенге. При этом форвардный закуп в этом году увеличен в два раза», - сказал глава Минсельхоза.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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