Сроки внедрения цифрового тенге назвал глава Нацбанка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработана модель принятия решения о внедрении цифрового тенге. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Вашему поручению разработана модель принятия решения о внедрении цифрового тенге с оценкой выгод и издержек на основе рекомендаций международных организаций с учетом нашей специфики», - сказал Галымжан Пирматов, обращаясь к Главе государства.

Председатель Нацбанка отметил, что в рамках исследования проводится четырехуровневый анализ, включая выработку соответствующей архитектуры цифрового тенге, оценку жизнеспособности выработанной архитектуры и последующий комплексный анализ выгод и издержек.

«С июня текущего года участники рынка вовлечены в пилотный проект, в ноябре планируем провести сквозное тестирование платформы цифрового тенге для розничных расчетов. В декабре текущего года по итогам оценки в рамках разработанной модели будет выработано решение о необходимости внедрения цифрового тенге», - добавил Г. Пирматов.