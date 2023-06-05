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    Сроки строительства нового мусорного полигона назвал аким Абайской области

    5 Июня 2023, 15:51

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Абайской области Нурлан Уранхаев сообщил о ходе строительства нового мусорного полигона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проблема с полигоном назрела давно. Он находится не там, где должен находиться, но это причина не того, что неправильно построили, а просто город рос и расширялся. Да и в принципе, аэропорт поменял свое место дислокации и сегодня это большая проблема для горожан и для нашей авиации. Конечно, проблема экологии, прежде всего», - сказал Нурлан Уранхаев на брифинге в областной универсальной библиотеке им. Абая.

    По его словам, работа над проектом ведется.

    «В течение 3 лет из городского бюджета будут выделены средства – это порядка 350 млн тенге и плюс из республиканского бюджета 3,5 млрд тенге. Проект делается, до конца года проект мы получим, новый полигон построим», - добавил аким.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Строительство Абайская область
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