Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Сроки страхования посевов зерновых от засухи продлены до 24 апреля

    18 Апреля 2022, 15:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аграрная кредитная корпорация информирует о том, что срок приема заявок по страховому продукту от недостатка влаги в почве для зерновых культур продлён до 24 апреля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт корпорации.

    Ранее сообщалось, что началась реализация программы страхования зерновых культур. Для удешевления стоимости страхового полиса для сельхозтоваропроизводителей, привлечения новых участников на рынок страхования в АПК, снижения рисков в растениеводстве государство субсидирует страховые премии: расходы на страховой полис для аграриев при помощи субсидирования уменьшаются на 50%.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Экономика Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге