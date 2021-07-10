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    12:58, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Сроки проведения вакцинации сотрудников МСБ должны быть реалистичными - Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал не создавать кампанейщину из процесса вакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Принципиально иные подходы в борьбе с коронавирусом касаются не только медицинских аспектов, но и ограничительных мер в отношении бизнеса. Предстоит переформатировать работу мониторинговых групп и активнее использовать цифровые решения, такие как система Ashyq. Сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса должны быть реалистичными, без признаков кампанейщины», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    «Прошу межведомственную комиссию еще раз внимательно изучить данный вопрос. Субъекты МСБ, использующие систему Ashyq, должны иметь преимущественное право работать в условиях карантинных ограничений. При этом, фактическое применение приложения следует жестко контролировать», - заключил Президент.

    Ранее Глава государства призвал пересмотреть меры борьбы с коронавирусом .

    «Мы должны разработать качественно новую стратегию с кардинальными пересмотром мер противодействия вирусу. Новые штаммы могут инфицировать даже вакцинированных людей, теперь, мы в этом убедились. Однако иммунизация максимально снижает тяжесть течения болезни и риск летального исхода. Из этого и следует исходить. Статистические данные по заразившимся не должны быть единственной основой для принятия мер реагирования. Главный акцент необходимо делать на снижении тяжелых случаев и смертности, а также на лечении сложных пациентов», - сказал Президент.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Вакцинация Президент Казахстана Правительство РК Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Другие государственные органы Главная Общество
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