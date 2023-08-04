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    Сроки пребывания граждан Кыргызстана в Казахстане продлят до 90 дней

    4 Августа 2023, 11:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана планирует продлить максимальный срок пребывания граждан Кыргызстана в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий проект постановления размещен на портале Открытые НПА.

    Согласно вносимым изменениям, граждане Республики Кыргызстан смогут находиться в Казахстане до 90 дней после пересечения госграницы РК. Сейчас этот срок ограничен 30 днями.

    Настоящее постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования и действует до 1 сентября 2024 года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Туризм Кыргызстан МВД РК
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