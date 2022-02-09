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Сроки по объявлению физлиц банкротами определили в Минфине

9 Февраля 2022 15:03
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Сроки по объявлению физлиц банкротами определили в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Процесс объявления физических лиц банкротами в Казахстане займет около полугода в судебном порядке. Такие сроки рассмотрения предусматривает проект закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если в судебном порядке, то сроки установлены – до 6 месяцев, потому что это связано с определением его имущества, ну и сумма долга свыше 5 млн тенге, то есть 1600 МРП. Поэтому до полугода. В особых случаях, если есть какие-то запросы или имущество где-то обнаруживается, либо новые кредиторы появляются, то возможно продлить этот срок. Мы максимальные сроки ставим, если решение будет принято раньше судом, значит, будет раньше. Для тех лиц, у которых нет имущества, естественно, это будет происходить намного быстрее. Потому что лишь требуется подтверждение об отсутствии имущества из уполномоченных органов», - разъяснил первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Ранее сообщалось, при каких условиях казахстанцам смогут списать долги и объявить их банкротами. После завершения всех процедур предлагается ввести ряд ограничений, в том числе запрет на выезд за рубеж.


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#Экономика   #Общество  
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Автор:

Анеля Касымова

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