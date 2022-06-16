Сроки перехода жилых домов на ОСИ планируют продлить до 1 июля 2023 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат во втором чтении вернул в Мажилис законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законом предусматривается реализация задач по пяти направлениям: повышение энергоэффективности секторов экономики, снижение энергоемкости ВВП, реализация инвестиционных проектов по строительству газовых установок на электростанциях, совершенствование регулирования общественных отношений в рамках развития города Алматы, развитие добычи нетрадиционных углеводородов, также решение вопросов по строительству пограничных подразделений и пунктов пропуска через государственную границу.

«Данный проект закона всесторонне обсуждался на заседаниях рабочей группы, на постоянных комитетах, на расширенном заседании комитета. В ходе обсуждения законопроекта депутатами Сената были внесены изменения и дополнения, в том числе уточнены нормы по деятельности компетенции комиссий по рассмотрению вопросов оформления недвижимого имущества, продления сроков перехода многоквартирных жилых домов на новую форму управления объектом кондоминиума до 1 июля 2023 года, изменения организационно-правовой нормы Национальной академии наук РК, а также утверждение понятия академика наук Национальной академии наук РК и введение установления ежемесячной пожизненной стипендии при достижении пенсионного возраста», - сказал депутат Сената Ерик Султанов на пленарном заседании Палаты.

Он добавил, что все замечания были внесены в сравнительные таблицы.

С учетом вышеизложенного, в соответствии с пунктом 5 статьи 61 Конституции Республики Казахстан Сенат рекомендовал направить в Мажилис Парламента изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы».