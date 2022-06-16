Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Сроки перехода жилых домов на ОСИ планируют продлить до 1 июля 2023 года

    16 Июня 2022, 11:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат во втором чтении вернул в Мажилис законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Законом предусматривается реализация задач по пяти направлениям: повышение энергоэффективности секторов экономики, снижение энергоемкости ВВП, реализация инвестиционных проектов по строительству газовых установок на электростанциях, совершенствование регулирования общественных отношений в рамках развития города Алматы, развитие добычи нетрадиционных углеводородов, также решение вопросов по строительству пограничных подразделений и пунктов пропуска через государственную границу.

    «Данный проект закона всесторонне обсуждался на заседаниях рабочей группы, на постоянных комитетах, на расширенном заседании комитета. В ходе обсуждения законопроекта депутатами Сената были внесены изменения и дополнения, в том числе уточнены нормы по деятельности компетенции комиссий по рассмотрению вопросов оформления недвижимого имущества, продления сроков перехода многоквартирных жилых домов на новую форму управления объектом кондоминиума до 1 июля 2023 года, изменения организационно-правовой нормы Национальной академии наук РК, а также утверждение понятия академика наук Национальной академии наук РК и введение установления ежемесячной пожизненной стипендии при достижении пенсионного возраста», - сказал депутат Сената Ерик Султанов на пленарном заседании Палаты.

    Он добавил, что все замечания были внесены в сравнительные таблицы.

    С учетом вышеизложенного, в соответствии с пунктом 5 статьи 61 Конституции Республики Казахстан Сенат рекомендовал направить в Мажилис Парламента изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ЖКХ Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    Президент подписал закон о пресечении использования ложных товарных знаков в странах СНГ
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Срок исковой давности по отношению к СМИ следует сократить до 1 года – эксперты
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО