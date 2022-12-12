Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Сроки каникул, начала и завершения учебного года в госшколах не меняются – Минпросвещения РК

    12 Декабря 2022, 16:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Слухи о сокращении школьных каникул прокомментировали в Министерстве просвещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

    В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы пишут о том, что 20 августа 2023 года станет официальным началом учебного года в Казахстане согласно новому нормативно-правовому акту, который пока находится на рассмотрении.

    Эти слухи опровергли в Министерстве просвещения РК.

    «Сроки каникул, а также начала и завершения учебного года в государственных школах не меняются. Каникулярный период остается прежним, то есть количество учебных дней не увеличится, а период каникул не уменьшится. Всего казахстанские школьники учатся 175 дней. Суммарная продолжительность каникул и выходных дней составляет 190 дней (за исключением високосного года). Проект обсуждаемого документа предоставляет право международным и пилотным школам при согласии попечительских советов регулировать общие сроки учебного года. Ранее представители данных школ выступали за предоставление возможности самостоятельно определять сроки обучения и каникулярного периода. Но даже при этом международные и пилотные школы (которых в стране очень мало) ограничены установленным количеством учебных (175) а также выходных и каникулярных (190) дней. То есть о сокращении каникул речь не идет. Еще раз отмечаем, что сроки обучения и каникул для государственных школ действуют в рамках утвержденных норм. Текущий учебный год начался 1 сентября и будет завершен 31 мая, после начнутся каникулы», - сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.
    Образование Общество Фейки Минпросвещения РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Шесть медалей завоевали на международной олимпиаде по физике, биологии и химии школьники из РК
    На 1,3 трлн тенге увеличились пенсионные активы казахстанцев в 2022 году
    Внимание госорганов приковано не к реальным чаяниям народа, а к лентам соцсетей - Президент РК
    110 студентов стали победителями национального чемпионата WorldSkills
    Популярное
    1 Тонну огурцов в день собирает предприниматель из Карагандинской области
    2 Тяжеловес из Казахстана нокаутом в первом раунде дебютировал в профи
    3 Жанкош Тураров нокаутировал испанца в Алматы и завоевал титул IBO
    4 Многоквартирный дом остался без тепла в Астане
    5 Казахстанец Давид Чарлин выступил на Junior Eurovision-2022 в Ереване
    Новости партнеров