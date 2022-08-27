Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Сроки действия налоговых льгот в сахарной отрасли продлят в Казахстане

    27 Августа 2022 11:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На развитие сырьевой базы сахарной отрасли планируется направить 495 млрд тенге в Казахстане. Об этом сообщил на заседании Правительства вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно статье 411 Налогового Кодекса РК до 1 января 2023 года предусмотрены налоговые льготы на производство свекловичного сахара со снижением НДС до 70%. Комплексный план предусматривает мероприятие по продлению срока действия преференции, а также дополнение перечня тростниковым сахаром», - сказал Абулхаир Тамабек.

    Кроме того, как отметил вице-министр, будут проработаны вопросы введения минимального уровня цен (МУЦ) на сахар, совершенствования механизма предоставления мер государственной поддержки, в том числе увеличение нормативов субсидирования при сдаче сахарной свеклы на переработку и нормативов субсидирования семеноводства с учетом роста цен на семена и гибриды.

    «В целом общий объем инвестиций на развитие сырьевой базы составит около 495 млрд тенге. Необходимый объем субсидирования материально-технических ценностей составляет 168 млрд тенге, в том числе субсидии на пополнение основных и оборотных средств сахарных заводов – 39,3 млрд тенге», - добавил Абулхаир Тамабек.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство Налоги Сахар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сахар подешевел в Казахстане
    Оfftake-контракты и офсетные договоры внедряет Мининдустрии РК
    Помочь фермерам воспользоваться мерами господдержки призывает сенатор
    Промышленное сырье по льготным ценам будут поставлять казахстанским переработчикам
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Новости партнеров