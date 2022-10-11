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    Срок выплаты пособия по уходу за ребенком планируют увеличить полумиллиону родителей в РК

    11 Октября 2022, 14:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Планами по увеличению срока выплаты пособия по уходу за ребенком с одного года до полутора лет поделились в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время ведется работа по разработке проекта Социального кодекса, в рамках которого предусмотрен комплекс мер по совершенствованию системы социального обеспечения населения, направленный на повышение удовлетворенности населения проводимой государством социальной политикой», - написал в своем ответе на депутатский запрос Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

    По его словам, вводится ряд нововведений по усилению уже действующих мер поддержки отдельных категорий семей.

    «Планируется увеличить срок выплаты пособия по уходу за ребенком с одного года до полутора лет. Данная норма будет распространяться как на работающих, так и на неработающих родителей. Этим правом воспользуются до полумиллиона родителей», - добавил Премьер-Министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Общество Алихан Смаилов
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