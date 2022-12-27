Срок выплат по уходу за ребенком продлят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Соцкодексе предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила министр, это продление срока выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет (охват более 500 тысяч матерей); внедрение стартового капитала для детей до 18 лет, формируемого за счет перераспределения 50% инвестиционного дохода Нацфонда (охват более 6 млн детей); присвоение статуса награжденных матерей женщинам, родившим более 6 детей, и увеличение им размера пособий (охват более 250 тысяч матерей).

«Еще одно важное изменение заключается в том, что с 2025 года черта бедности для назначения адресной социальной помощи будет определяться медианным доходом вместо прожиточного минимума», – отметила Тамара Дуйсенова.

Кроме того, предусмотрена трансформация системы социального обслуживания, главная цель которой – повышение доступности специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью, особенно в сельской местности.

«Предусматривается введение подушевого норматива. Для услуг будут отдельные нормативы, а для компенсаторных технических средств – предельные цены. Эти изменения, с одной стороны, приводят к дальнейшей монетизации некоторых видов деятельности или товаров, с другой стороны, широкое вовлечение частного сектора в предоставление ССУ позволит довести инфраструктуру отрасли до сельской местности. Еще одно изменение – вовлечение членов семей в оказание услуг лицу, имеющему инвалидность. Родственники ЛСИ будут оформляться в качестве индивидуальных помощников или соцработников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями. В рамках трансформации системы соцобслуживания также предусмотрено усиление института социальных работников. К социальной работе будут допускаться только сертифицированные специалисты, прошедшие независимую оценку квалификации», – сообщила Тамара Дуйсенова.



