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    Срок выдачи виз туристам в Кыргызстане сократят до 1 дня

    17 Мая 2022, 15:20

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Чолпон-Ате прошло первое заседание Национального совета по развитию туризма под председательством главы кабинета министров Акылбека Жапарова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу кабмина Кыргызской Республики.

    На заседании обсуждались предложения по развитию туристической отрасли в целом, а также принимаемые госорганами меры по реализации государственной политики в сфере туризма.

    Акылбек Жапаров отметил, что в этом году ожидается большой приток туристов в страну, в связи с чем необходимо тщательно подготовиться к предстоящему туристическому сезону.

    «Срок выдачи электронных виз иностранным туристам сокращен наполовину и составляет 2,5 дня, но и этот срок надо сокращать - до одного дня. Нужно украсить национальными юртами дороги, ведущие к озеру. Наибольшее число туристов въезжает в страну через границу с Казахстаном. Необходимо создать отдельный «зеленый» коридор для них в пунктах пропуска, для этого есть все возможности. Мы готовы поддержать лучшие проекты, направленные на развитие туризма, в рамках государственно-частного партнерства», - заявил председатель кабмина.

    Спикер добавил, что Совет по развитию туризма должен в оперативном порядке разработать стратегическую программу развития сектора. Заседания совета, в состав которого входят в том числе предприниматели, работающие в туристической сфере, будут проводиться ежемесячно.

    По итогам заседания председателем кабинета министров был дан ряд поручений, в том числе по улучшению подъездных путей к туристическим комплексам и пансионатам.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Туризм Кыргызстан Мировые новости
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