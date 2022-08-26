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    Срок содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы продлили до 26 сентября

    26 Августа 2022 09:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении директора Национального музея Республики Казахстан А. Мухамедиулы и других лиц по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

    Кроме того, проверяется причастность А. Мухамедиұлы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры».

    Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет около 7 млрд тенге. Срок содержания под стражей А. Мухамедиулы продлен до 4-х месяцев, то есть до 26 сентября т.г. Расследование продолжается.


    Фото из открытых источников
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