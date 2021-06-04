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    Срок регистрации залога недвижимого имущества сокращен до одного рабочего дня в РК

    4 Июня 2021, 11:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Срок регистрации залога недвижимого имущества сокращен до одного рабочего дня в Казахстане. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Внедрена электронная регистрация залога недвижимого имущества. Теперь банки после заключения договора залога с собственником могут направить его на электронную регистрацию, что исключает обращение граждан в ЦОН. Срок регистрации залога сокращен с трех до одного рабочего дня», - сказал Марат Бекетаев.

    Как отметил министр, вместе с этим ведется работа по созданию Единого государственного кадастра недвижимости.

    «Применение данной системы позволит гражданам на основании одного заявления зарегистрировать право на земельный участок. Таким образом будут сокращены сроки оказания услуг и соответственно финансовые затраты граждан», - резюмировал Марат Бекетаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст Общество
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