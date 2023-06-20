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    Срок приема заявок на городской этап конкурса «Мерейлі отбасы» продлили в Астане

    20 Июня 2023, 05:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь 10-летия национального конкурса «Мерейлі отбасы» подача заявок на участие в городском этапе конкурса продлена до 1 июля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Распоряжение Президента РК о ежегодном проведении национального конкурса «Мерейлі отбасы» подписано 6 декабря 2013 года.

    Основными целями конкурса являются укрепление института семьи, нравственности, духовности, признание важности ответственного брака; повышение ответственности родителей в воспитании детей; пропаганда семейных ценностей, заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных и престарелых родителях; продвижение положительного имиджа казахстанской семьи.

    Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронную почту: mereyli.otbasy2023@mail.ru (в pdf формате). Подробную информацию об условиях участия можно узнать по телефонам: 8 7172 55 67 08, 8 7172 55 67 01.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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