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    Срок приема заявлений на образовательные гранты продлили в Казахстане

    20 Июля 2020, 22:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продлен срок приема заявлений для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов до 30 июля включительно. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки РК.

    «Для удобства абитуриентов МОН принято решение о продлении срока приема заявлений для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов до 30 июля (включительно). Документы на грант можно подать двумя способами: через eGov; через виртуальную приемную комиссию вуза. По видеообращению абитуриентов сотрудники виртуальных приемных комиссий вузов вместе с ними будут заполнять заявление, попутно отвечая на вопросы и помогая выбрать нужную образовательную программу», - отмечается в сообщении. Результаты конкурса будут известны до 15 августа

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Вузы МОН
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