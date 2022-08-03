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    • Срок приема документов для поступления в докторантуру в РК продлен до 5 августа

    3 Августа 2022 01:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продлены сроки приема заявлений и документов для поступления в докторантуру до 5 августа включительно. Об этом сообщила пресс-служба Национального центра тестирования в Instagram, передает МИА «Казинформ».

    Пресс-служба Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан предоставила информацию для будущих докторантов.

    «Хотим сообщить Вам, что сроки приема заявлений и документов для поступления в докторантуру продлены до 5 августа включительно.

    Информация о дате, времени и месте экзамена будет доступна 9-10 августа в личном кабинете во вкладке «Моя история».

    Сами вступительные экзамены будут проходить до 20 августа.

    В этом году претенденты поступающие в докторантуру будут проходить собеседование, писать эссе, а также сдавать тест на определение готовности к обучению и экзамены по профилю группы образовательной программы.

    Также для поступления в докторантуру обязательно наличие сертификатов, подтверждающих владение иностранным и государственным языком по системе «Казтест» (можно сдать до 25 августа).

    Лица, имеющие сертификат TOEFL ІТР сдают дополнительное тестирование на знание английского языка до начала вступительного экзамена в докторантуру. Зарегистрироваться можно до 5 августа (включительно), экзамен состоится 8 августа. Удачи вам!» - говорится в публикации пресс-службы.
    #Образование #Наука #Миннауки и высшего образования РК
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