Срок приема документов для поступления в докторантуру в РК продлен до 5 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продлены сроки приема заявлений и документов для поступления в докторантуру до 5 августа включительно. Об этом сообщила пресс-служба Национального центра тестирования в Instagram, передает МИА «Казинформ».

Пресс-служба Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан предоставила информацию для будущих докторантов.

«Хотим сообщить Вам, что сроки приема заявлений и документов для поступления в докторантуру продлены до 5 августа включительно.

Информация о дате, времени и месте экзамена будет доступна 9-10 августа в личном кабинете во вкладке «Моя история».

Сами вступительные экзамены будут проходить до 20 августа.

В этом году претенденты поступающие в докторантуру будут проходить собеседование, писать эссе, а также сдавать тест на определение готовности к обучению и экзамены по профилю группы образовательной программы.

Также для поступления в докторантуру обязательно наличие сертификатов, подтверждающих владение иностранным и государственным языком по системе «Казтест» (можно сдать до 25 августа).

Лица, имеющие сертификат TOEFL ІТР сдают дополнительное тестирование на знание английского языка до начала вступительного экзамена в докторантуру. Зарегистрироваться можно до 5 августа (включительно), экзамен состоится 8 августа. Удачи вам!» - говорится в публикации пресс-службы.



