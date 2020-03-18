Срок представления налоговой отчетности за 2019 год продлен на 30 календарных дней - КГД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Срок представления налоговой отчетности за 2019 год продлен на 30 календарных дней, то есть до 30 апреля 2020 года, при условии ее представления в электронном виде. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщает Комитет государственных доходов Минфина РК.

« Соответственно, декларации, представленные до 30 апреля 2020 года, будут считаться представленными своевременно. Данное продление распространяется на представление следующих форм налоговой отчетности за 2019 год - 100.00, 110.00, 150.00, 220.00, 230.00, 240.00, 700.00, 860.00, 870.00, 871.00, 920.00», - уточняется в сообщении КГД.

1) декларация по корпоративному подоходному налогу (формы 100.00, 110.00, 150.00, 180.00);

2) декларация по индивидуальному подоходному налогу (формы 220.00, 240.00);

3) декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00);

4) декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00);

5) декларация по плате за эмиссии в окружающую среду (форма 870.00);

6) реестр договоров аренды (пользования) (форма 871.00);

7) декларация по специальному налоговому режиму с использованием фиксированного вычета (форма 912.00);

8) декларация для плательщиков единого земельного налога (форма 920.00).