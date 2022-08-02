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    • Срок предоставления декларации о доходах и имуществе истекает 15 сентября

    2 Августа 2022 09:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов напомнили о сроках представления декларации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Лица, представившие в 2021 году декларацию об активах и обязательствах в рамках всеобщего декларирования, обязаны с 2022 года ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе. Это также касается лиц, уволенных с государственной службы и лиц, вышедших из категории граждан, обязанных представить декларацию», - сообщили в комитете.

    Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) необходимо представить в орган государственных доходов по месту жительства в срок до 15 сентября 2022 года в электронном виде.

    Обязательство по представлению декларации в этом году имеется у следующих категорий:

    - лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

    - лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

    - лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

    - лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

    Соответственно, эти граждане обязаны в текущем году задекларировать доходы и имущество независимо от принадлежности к одной из вышеперечисленных категорий граждан.
    #Экономика #Минфин РК
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